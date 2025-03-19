билайн бизнес обеспечил связью территорию АО «Уральская Сталь»

Erid: 2VSb5xtBhw6

Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере АО «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца.

Сотрудники и руководство АО «Уральская Сталь», как и приглашенные гости испытывали проблемы с доступом к мобильной связи и интернету на территории базы отдыха и детского лагеря. Команда проекта подобрала необходимое решение в виде установки полноценной базовой станции. В результате проведения работ, на объектах установки было обеспечено полноценное покрытие сети.

«Мы рады помочь АО «Уральская сталь» решить бизнес-задачи и организовать доступ к мобильной связи для всех, кто посещает базу отдыха и детский лагерь. Так у сотрудников и их детей есть возможность оставаться на связи с родными и близкими. Коллеги из АО «Уральская Сталь» помогли быстро согласовать размещение необходимого оборудования на территории, а мы в свою очередь подобрали нужное решение для задач заказчика», - прокомментировал завершение проекта директор службы корпоративного бизнеса Оренбургского отделения билайн Константин Гордеев.

АО «Уральская Сталь» – промышленный гигант Оренбургской области, один из ведущих поставщиков мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. С марта 2022 года с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь», предлагая новые решения для трубной и мостостроительной промышленности.

билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.

Реклама ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301. Подробнее на сайте: beeline.ru