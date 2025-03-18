Совкомбанк представляет новые дебетовые карты

Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт. Банк предлагает клиентам расширенные возможности для выбора карты, которая наилучшим образом соответствует их стилю потребления.

Теперь в банке можно оформить карту по одной из четырех программ. Первая – дебетовая карта с кешбэком 2% на все покупки в любых магазинах без необходимости ежемесячного выбора категорий. Подойдет для тех клиентов, кому важна простота и понятность использования карты и начисления кешбэка. Вторая – дебетовая карта с кешбэком до 10% на любые покупки во всех категориях товаров и услуг, включая маркетплейсы, в магазинах партнеров, которых у банка более 260 тысяч, ориентированная на клиентов, стремящихся получать высокий кешбэк всегда, а не ждать подходящую категорию или акцию от банка.

Третья дебетовая карта с кешбэком до 30% в пяти выбранных категориях предназначена для клиентов, которые предпочитают управлять своим кешбэком. Четвертая – дебетовая карта с начислением процентов на остаток средств по ставке, равной ключевой ставке Банка России – сегодня это 21% – для тех клиентов, кто предпочитает накапливать средства на своем счете.

«Дебетовые карты – это инструмент ежедневного использования, и мы стремимся сделать его максимально удобным для наших клиентов, – отмечает управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. – Кто-то любит копить, кому-то нравится активно управлять кешбэком, а кто-то предпочитает стабильный доход без необходимости следить за категориями. У всех разный стиль трат, и именно поэтому мы предлагаем широкую линейку карт, чтобы каждый клиент мог выбрать ту, которая подходит именно ему, и совершать свои повседневные покупки с максимальной выгодой и комфортом».

Все дебетовые карты Совкомбанка выпускаются и обслуживаются бесплатно, включая бесплатные СМС-уведомления и снятие наличных в банкоматах без комиссии. Оформить дебетовую карту можно на сайте банка.