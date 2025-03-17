Фото: Артур Салимов | АНК «Башнефть»
17 Марта 2025, 11:22 (UTC+5)

Экологические инвестиции башкирских нефтяников превысили 9,5 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году башкирские нефтяники добились значимых результатов в реализации природоохранных проектов. «Зеленые» инвестиции компании в 2024 году составили 9,5 млрд рублей, что на 2% выше уровня предыдущего года. За пять лет совокупные вложения в экологию превысили 37,6 млрд рублей.

Как сообщили в «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в регионах деятельности предприятия, включая Республику Башкортостан, ХМАО и Ненецкий автономный округ, в прошлом году высажено 750 тыс. деревьев на площади свыше 200 га — на 45% больше, чем в 2023 году. Для сохранения биоразнообразия в местные водоемы выпущено более 160 тыс. мальков ценных пород рыб, таких как стерлядь, муксун и лосось. Процесс проходит под контролем государственных надзорных органов, которые определяют оптимальные зоны для восстановления популяций.

Ключевым остается рациональное использование водных ресурсов. Биологические очистные сооружения (БОС), введенные в эксплуатацию в 2019 году в Уфе, переработали уже 157 млн м³ стоков. Инновационная система, основанная на мембранных реакторах, обеспечивает удаление 99% примесей. Это также позволило в 2,5 раза увеличить объем повторного использования воды в технологических процессах.

Кроме того, за минувший год компания снизила воздействие на атмосферный воздух на 6,5%.

