Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

Ак Барс Банк предлагает клиентам возможность получить кешбэк до 30% при оформлении кредитной карты на 115 дней. В рамках акции держателям карт предоставляется возврат части потраченных средств на все покупки: в первый месяц — 10%, во второй — 20%, а в третий — 30%. Максимальная сумма возврата составляет 500 рублей в первый месяц, 1000 рублей — во второй и 1500 рублей — в третий.



Карту можно оформить на срок до 5 лет, с максимальным лимитом кредитования — 1 млн рублей. Полная стоимость кредита варьируется от 29,73% до 69,53%.



За переводы за счет кредитных средств действует комиссия — 3,9% плюс 390 рублей, за счет собственных — 2% от суммы перевода, минимум 300 рублей.



Снятие до 50 тысяч рублей в месяц — без комиссии. Свыше 50 тысяч рублей в месяц — комиссия 3,9% плюс 390 рублей. Обслуживание карты бесплатное.



Оформить кредитную карту в Ак Барс Банке могут граждане РФ в возрасте от 18 лет до 62 лет, с регистрацией на территории РФ в регионе присутствия банка и стажем на последнем месте работы не менее 3 месяцев.



Акция «Собери весь кешбэк» продлится до 31 мая 2025 года. Ознакомиться со всеми условиями и заполнить заявку можно по ссылке, а также в мобильном приложении и в любом отделении Ак Барс Банка.

