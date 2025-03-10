Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Экономика
Фото: ПАО «АК БАРС» БАНК | ПАО «АК БАРС» БАНК
10 Марта 2025, 09:04 (UTC+5)

Ак Барс Банк запустил вклад «Теплая весна» со ставкой до 20,5% годовых

Ак Барс Банк представил новый вклад «Теплая весна» с максимальной возможной ставкой до 20,5% годовых, который пришел на смену депозиту «Зимние мечты».

Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Депозит можно открыть на период от трех месяцев до трех лет. Проценты выплачиваются по окончании срока вклада. Пополнение счета или частичное снятие средств условиями вклада не предусмотрены.

Клиенты с подключенной Коробкой банка «Больше чем ожидал» могут рассчитывать на максимальную ставку в размере 20,5% годовых при открытии вклада на шесть месяцев.

Для новых клиентов предусмотрена дополнительная надбавка к процентной ставке: +0,50% при открытии вклада на один год, +1,75% — на два года и +3,75% — на три года. Окончательная ставка также зависит от срока размещения вклада.

Открыть вклад можно на официальном сайте, в мобильном приложении или в любом отделении Ак Барс Банка.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru