Ак Барс Банк запустил вклад «Теплая весна» со ставкой до 20,5% годовых

Ак Барс Банк представил новый вклад «Теплая весна» с максимальной возможной ставкой до 20,5% годовых, который пришел на смену депозиту «Зимние мечты».
Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Депозит можно открыть на период от трех месяцев до трех лет. Проценты выплачиваются по окончании срока вклада. Пополнение счета или частичное снятие средств условиями вклада не предусмотрены.
Клиенты с подключенной Коробкой банка «Больше чем ожидал» могут рассчитывать на максимальную ставку в размере 20,5% годовых при открытии вклада на шесть месяцев.
Для новых клиентов предусмотрена дополнительная надбавка к процентной ставке: +0,50% при открытии вклада на один год, +1,75% — на два года и +3,75% — на три года. Окончательная ставка также зависит от срока размещения вклада.
Открыть вклад можно на официальном сайте, в мобильном приложении или в любом отделении Ак Барс Банка.
