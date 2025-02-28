Башкирия сделала ставку на перспективный молочный рынок

Башкирия сегодня является одним из лидеров в производстве молочной продукции и других товаров агропромышленного комплекса. Индустриализация, технологизация отрасли, социальная поддержка села, эффективное взаимодействие с бизнесом демонстрируют хорошие результаты. Не случайно валовое производство продукции сельского хозяйства Башкирии за 2024 год достигло 251,7 млрд рублей. Индекс производства сельхозпродукции достиг в регионе 100,8%.

В аграрный сектор республики сейчас активно и практически повсеместно внедряются цифровизация, роботизация, экологические инициативы. Все это не только повышает эффективность производства, но и делает отрасль привлекательной для инвесторов. Наглядным примером служит модернизация предприятий, расширение ассортимента, увеличение производства готовой продукции и, конечно, расширение рынков сбыта.

Все это — результат целенаправленной политики руководства республики по поддержке АПК, который сейчас является одним из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики.

«Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности», — отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора, которого цитирует РИА.

Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, на данный момент Башкирия является регионом-лидером по производству кумыса и мёда. Занимает второе место по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье — по производству молока и поголовью крупного рогатого скота, а также входит в Топ-10 регионов по производству сахарной свеклы и картофеля.