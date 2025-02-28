Башкирия сделала ставку на перспективный молочный рынок

Башкирия сегодня является одним из лидеров в производстве молочной продукции и других товаров агропромышленного комплекса. Индустриализация, технологизация отрасли, социальная поддержка села, эффективное взаимодействие с бизнесом демонстрируют хорошие результаты. Не случайно валовое производство продукции сельского хозяйства Башкирии за 2024 год достигло 251,7 млрд рублей. Индекс производства сельхозпродукции достиг в регионе 100,8%.
В аграрный сектор республики сейчас активно и практически повсеместно внедряются цифровизация, роботизация, экологические инициативы. Все это не только повышает эффективность производства, но и делает отрасль привлекательной для инвесторов. Наглядным примером служит модернизация предприятий, расширение ассортимента, увеличение производства готовой продукции и, конечно, расширение рынков сбыта.
Все это — результат целенаправленной политики руководства республики по поддержке АПК, который сейчас является одним из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики.
«Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности», — отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора, которого цитирует РИА.
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, на данный момент Башкирия является регионом-лидером по производству кумыса и мёда. Занимает второе место по производству говядины, поголовью коров и лошадей, третье — по производству молока и поголовью крупного рогатого скота, а также входит в Топ-10 регионов по производству сахарной свеклы и картофеля.
«Мы себя практически всем обеспечиваем и сегодня идем по пути индустриализации сельского хозяйства. За последние годы запустили 21 индустриальную ферму, которые производят 42 процента товарного молока», — отметил Радий Хабиров на встрече с участниками регионального форума сельской молодежи «Команда будущего» в Уфе.
Запуск современных ферм и поддержка фермерских хозяйств позволили укрепить позиции Башкирии, а сотрудничество с крупными предприятиями по переработке сельхозпродукции, в том числе сырого молока, обеспечило высокое качество и узнаваемость брендов. Одним из таких предприятий республики является Стерлитамакский молочный комбинат. Он входит в группу компаний «Российское молоко» и на данный момент является одним из крупных системообразующих предприятий АПК Башкирии, констатировали в министерстве сельского хозяйства РБ.
Накануне, специально для представителей республиканских и городских СМИ был организован пресс-тур на Стерлитамакский молочный комбинат, чтобы они смогли своими глазами увидеть весь производственный цикл — от приемки молока до выпуска готовой, разнообразной и такой полезной для всех продукции.
Как подчеркнул в ходе общения с журналистами заместитель генерального директора по управлению Стерлитамакским молочным комбинатом Валерий Колесник, всё, что здесь производится, готовят только из натурального молока. Сельхозпредприятия республики ежесуточно привозят сюда до 250 тонн сырого молока.
«Мы производим более 80 наименований молочных продуктов. Среди них — молоко, кефир и сметана различной жирности, творог в ассортименте, творожное зерно, сливочное масло, национальные продукты — айран и катык. 55 процентов в структуре нашего ассортимента приходится на питьевое молоко. Особо подчеркну: 87 процентов нашей продукции реализуется в Башкирии, а уже оставшиеся 13 процентов поставляем в соседние регионы», — рассказал Валерий Колесник, отметив при этом эффективно выстроенное, налаженное взаимодействие с поставщиками молока и министерством сельского хозяйства РБ.
К слову, все сырое молоко, которое привозится на Стерлитамакский комбинат для дальнейшей переработки — исключительно башкирское, своё, местное. Его привозят сюда сельхозпредприятия из девяти районов Башкирии.
«Наше отличие в том, что мы производим продукцию для республиканского рынка и только из местного молока. В этом году продолжим развивать свою сырьевую зону здесь, в Башкирии. Цель — взаимные, долгосрочные партнерские отношения с поставщиками молока именно в республике, а не за ее пределами», — заявил заместитель гендиректора по управлению Стерлитамакским молочным комбинатом.
Каждая партия сырого молока проходит тщательную лабораторную проверку. В этом журналисты могли убедиться лично. Входной контроль включает в себя до 10 показателей. В случае несоответствия хотя бы по одному из них молоко возвращается поставщику, рассказала начальник лаборатории Стерлитамакского молочного комбината Гузель Мустаева.
«Проверяем на каждом этапе — с самого начала, когда сырье к нам только поступает, и вплоть до выпуска готового продукта», — добавила в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Гузель Мустаева.
Пожалуй, первое, что бросается в глаза на комбинате — практически полная автоматизация производственного процесса. Производство в основном закрытое, работников можно встретить редко и чаще всего за компьютерами. Здесь придерживаются практики максимально автоматизировать все процессы, чтобы исключить человеческий фактор, минимизировать контакт сотрудников с сырьем, начиная от процесса поступления молока до выхода готового продукта на склад.
«Оборудование закрытого типа позволяет нам выработать еще более качественный продукт, увеличивать мощности и сохранить его безопасность», — пояснила «Башинформу» начальник производства Стерлитамакского молочного комбината Айгуль Галиева.
Новое оборудование, причем российского производства, помогает не только наращивать мощности, но и увеличивать зарплату сотрудникам. Средняя заработная плата на предприятии составляет сейчас 66 тысяч рублей.
«Мы успешно реализовали проекты эффективных инвестиций. За счет покупки нового, высокопроизводительного отечественного оборудования увеличили свой ассортимент, объемы производства. При этом количество сотрудников осталось прежним, что позволяет нам регулярно увеличивать им зарплату», — пояснил Валерий Колесник.
К слову, об инвестициях, без которых невозможно ни одно мало-мальское развитие. Суммарный объем вложений, запланированный на Стерлитамакском молочном комбинате на 2025 год, составляет порядка 200 млн рублей. Это примерно столько же, сколько было инвестировано в 2024 году.
В прошлом году на комбинате уже реализовали несколько проектов, направленных на наращивание объема выпускаемой продукции и расширение ассортимента. Соответственно, все это привело к увеличению переработки молока. В числе уже реализованных инвестпроектов — модернизация склада готовой продукции и зоны отгрузки, запуск оборудования для творожных продуктов, покупка и запуск автомата по фасовке творога в пакет, увеличение объемов производства сметаны за счет покупки нового фасовочного оборудования, а также ввод в эксплуатацию оборудования для охлаждения технологической «Лед-воды».
В этом году на комбинате планируют увеличить зону приемки сырого молока, установить и запустить оборудование по автоматической упаковке и укладке творожного зерна. В самое ближайшее время здесь будет реализован проект по производству сметаны 10-процентной жирности. В планах на 2025 год — дальнейшее расширение ассортимента и увеличение переработки сырого молока с 250 до 300 тонн в сутки.
«Основная задача для нас — присутствие на местном рынке, производство качественного и безопасного продукта по доступной цене. Планируем нарастить количество надежных партнеров по поставке сырого молока. Наш основной фокус — это, в первую очередь, жители Башкирии. Рынки сбыта планируем увеличить за счет присутствия во всех локальных и федеральных торговых сетях. Отмечу, что мы уже присутствуем во всех этих сетях. В 2025 году хотим увеличить количество наименований в нашем ассортименте и нарастить не только переработку молока, но и объемы выпускаемой молочной продукции», — заключил, отвечая на вопрос «Башинформа», заместитель генерального директора по управлению Стерлитамакским молочным комбинатом Валерий Колесник.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.