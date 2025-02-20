Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья за наличные

Так, доля сделок за собственные средства на московском рынке вторичного жилья в конце 2024 года — начале 2025 года достигла 80–85%. Для сравнения, в конце 2023 года — начале 2024 года показатель был на уровне 20–40%, пишет «РБК Недвижимость».

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на риск мошенничества при наличных расчетах. Директор флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе Марат Баймухаметов отмечает: «Сейчас как никогда важно работать с профессионалами. Мошенники используют новые схемы — от подделки электронных выписок ЕГРН до фиктивных «агентов собственников».

Эксперт выделяет топ-3 рисков 2025 года при наличных расчетах. Во-первых, это поддельные выписки ЕГРН, которые мошенники создают через взломанные аккаунты на Госуслугах, зачастую используя поддельные документы. Во-вторых, могут быть рискованными схемы с «договорами переуступки», когда на самом деле перехода прав на ДДУ не происходит. Третий риск — обналичивание через подставных лиц: в этом случае продавцы требуют передать деньги «доверенному лицу», которое позже отрицает получение средств.

«Мы сталкивались с кейсом, где покупатель передал 12 млн рублей «родственнику» продавца, а через неделю выяснилось, что у того даже нет доверенности. Наши юристы вернули деньги через суд, но таких историй — десятки», — приводит пример Баймухаметов.

По словам Баймухаметова, клиенты часто действуют без юридической проверки, полагаясь на устные договоренности. Вместе с тем, отсутствие контроля со стороны банков при наличных расчетах создает «серую зону», где мошенники чувствуют себя безнаказанно.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз, эксперт рекомендуют соблюдать простые правила. Во-первых, запрашивать оригиналы документов или заверенные у нотариуса копии. Всегда проверять выписки ЕГРН только через официальный сайт Росреестра. И, наконец, не передавать наличные без акта приема-передачи, подписанного при регистрации сделки.

«Сейчас даже проверенные схемы могут таить угрозу. Минимизировать риски можно через страхование сделок и обязательное юридическое сопровождение с проверенными временем профессионалами. Благодаря накопленной экспертизе объект проверят по десяткам параметров, и предупредят в случае подозрений, а вы сэкономите время и деньги», — заключает Марат Баймухаметов.