Экономика
20 Февраля , 10:40

Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья за наличные

На фоне снижения ипотечного спроса выросла доля сделок за наличный расчет.

Так, доля сделок за собственные средства на московском рынке вторичного жилья в конце 2024 года — начале 2025 года достигла 80–85%. Для сравнения, в конце 2023 года — начале 2024 года показатель был на уровне 20–40%, пишет «РБК Недвижимость».

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на риск мошенничества при наличных расчетах. Директор флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе Марат Баймухаметов отмечает: «Сейчас как никогда важно работать с профессионалами. Мошенники используют новые схемы — от подделки электронных выписок ЕГРН до фиктивных «агентов собственников».

Эксперт выделяет топ-3 рисков 2025 года при наличных расчетах. Во-первых, это поддельные выписки ЕГРН, которые мошенники создают через взломанные аккаунты на Госуслугах, зачастую используя поддельные документы. Во-вторых, могут быть рискованными схемы с «договорами переуступки», когда на самом деле перехода прав на ДДУ не происходит. Третий риск —  обналичивание через подставных лиц: в этом случае продавцы требуют передать деньги «доверенному лицу», которое позже отрицает получение средств.

«Мы сталкивались с кейсом, где покупатель передал 12 млн рублей «родственнику» продавца, а через неделю выяснилось, что у того даже нет доверенности. Наши юристы вернули деньги через суд, но таких историй — десятки», — приводит пример Баймухаметов.

По словам Баймухаметова, клиенты часто действуют без юридической проверки, полагаясь на устные договоренности. Вместе с тем, отсутствие контроля со стороны банков при наличных расчетах создает «серую зону», где мошенники чувствуют себя безнаказанно.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз, эксперт рекомендуют соблюдать простые правила. Во-первых, запрашивать оригиналы документов или заверенные у нотариуса копии. Всегда проверять выписки ЕГРН только через официальный сайт Росреестра. И, наконец, не передавать наличные без акта приема-передачи, подписанного при регистрации сделки.

«Сейчас даже проверенные схемы могут таить угрозу. Минимизировать риски можно через страхование сделок и обязательное юридическое сопровождение с проверенными временем профессионалами. Благодаря накопленной экспертизе объект проверят по десяткам параметров, и предупредят в случае подозрений, а вы сэкономите время и деньги», — заключает Марат Баймухаметов.

