Экономика
19 Февраля , 14:02

билайн бизнес запустил сервис «Голосовой робот» для малого и среднего бизнеса

Новый инструмент в составе Облачной АТС призван упростить процесс коммуникации с клиентами.

erid:2VSb5xhEsEY

Теперь у бизнеса появилась возможность автоматизировать рутинные сценарии голосового информирования клиентов о важной информации. Для каждого такого уведомления можно настроить свой сценарий взаимодействия. Кроме того, из множества доступных вариантов можно выбрать голос робота, который наиболее точно подойдет к образу компании. После задания всех параметров остается запланировать нужное количество контактов в нужный момент времени и запустить робота.

Новый инструмент может найти применение в разных сферах бизнеса: например, для ритейла и интернет-магазинов пригодится сценарий с информированием о статусе заказа и доставки в пункт выдачи. В сфере услуг «Голосовой робот» позволит быстро подтвердить запись клиента и сообщить дополнительную информацию по посещению. Также «Голосовой робот» будет полезен и при проведении социальных опросов. С его помощью можно в соответствии с заданным сценарием опросить клиентов и получить обратную связь в кратчайшее время.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом»: «Запуск „Голосового робота“ в Облачной АТС позволит бизнесу действовать еще эффективнее, сократить расходы на связь и экономить время менеджеров. Кроме того, гибкость настроек и другие доступные возможности АТС могут быть полезны компаниям, которые часто общаются с клиентами по телефону».

Важным будет отметить простоту процесса использования «Голосового робота». Клиенту не нужно переключаться между разными инструментами: управление сервисом происходит из личного кабинета сервиса в рамках Облачной АТС билайн бизнес.

18+. Реклама ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, подробнее на сайте: beeline.ru.

