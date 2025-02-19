Башкирские нефтяники восполнили добычу нефти и газа на 114%

В 2024 году башкирские нефтяники прирастили запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента, восполнив добычу нефти и газа на 114%.
Кроме того, в том же году специалисты открыли на территории Республики Башкортостан Губеевское месторождение, а также 21 новую залежь нефти на месторождениях в различных регионах своей деятельности.
Высокие результаты стали возможны за счёт успешного проведения геологоразведочных работ и переоценки ресурсов эксплуатируемых месторождений, сообщили в «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти»).
Всего за последние пять лет «Башнефть» прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме около 153 млн тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, компания эффективно выполняет поставленные задачи по восполнению ресурсной базы, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкортостане.
