Новые битумы уфимского производства повысят стойкость дорожного полотна

В Уфе начался выпуск дорожных битумов PG 64-28*. Они отличаются расширенным температурным диапазоном эксплуатации и повышенной устойчивостью к нагрузкам. Материал предназначен для повышения долговечности дорожных покрытий в условиях резких климатических перепадов.

Новая марка битума PG 64-28 обладает улучшенными физико-химическими свойствами, которые позволяют минимизировать образование трещин и деформаций на дорогах. Технология обеспечивает стабильность асфальтобетона как при экстремально низких, так и при высоких температурах, что особенно актуально для регионов России с большими перепадами суточных температур.

Для контроля качества продукта производственные лаборатории уфимских НПЗ «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» (входит в НК «Роснефть»), на которых производятся новые битумы, оснастили современным аналитическим оборудованием. Они позволяют тестировать свойства материала в условиях, имитирующих длительную эксплуатацию. Разработка велась при участии специалистов научно-исследовательского института в Уфе.

Ключевым преимуществом битумов PG выступает возможность точного прогнозирования его поведения в составе асфальтобетона. Это дает дорожным службам инструмент для выбора оптимального материала при строительстве и ремонте магистралей с учетом климатических особенностей территорий.

Внедрение инновационного битума позволяет увеличить межремонтный цикл дорог до 12 лет, снизить затраты на обслуживание инфраструктуры и повысить безопасность движения за счет устойчивости покрытия к износу.

Справка:

* Битумы марки PG производятся для строительства автомобильных дорог, где применяются передовые составы асфальтобетонных смесей с высокой эксплуатационной надежностью. Цифры в наименовании битума PG 64 и -28 означают максимальную и минимальную температуру эксплуатации.