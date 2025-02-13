Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
13 Февраля , 18:11

Эксперт рассказал, какие проекты востребованы во время спада на рынке недвижимости

Несмотря на общий спад спроса на жилье в связи с отсутствием доступной рыночной ипотеки, ГК «А101» не только сохранила, но и улучшает свои позиции на рынке.

erid:3apb1QrvkfDRVtcUUiu33Cq2oPVFWPE1M6sRep3LcumEc

Так, в 2024-м девелопер передал своим покупателям 10 100 ключей от объектов в Новой Москве: это и квартиры, и машино-места в подземных паркингах, и кладовые помещения в цокольных этажах. В нынешнем году Группа планирует увеличить этот показатель почти вдвое — до 22 096, сообщает пресс-служба компании.

Новые жители появятся не только в уже заселенных «Скандинавии» и «Прокшино», но и в очередных проектах застройщика: в «Бунинских кварталах» и «Дзен-кварталах». Причем, несмотря на отсутствие жильцов, эти районы уже занимают лидирующие позиции по продажам в столичных и федеральных рейтингах.

По данным ДОМ.РФ, в последние месяцы 2024 года и «Бунинские кварталы», и «Дзен-кварталы» наравне с «проверенной временем» «Скандинавией» вошли в общероссийский ТОП-15 и в ТОП-15 Москвы и Московской области. Неудивительно — ведь сегодня ГК «А101» является «автором» каждой восьмой квартиры в новостройках «первопрестольной».

Похожая ситуация наблюдается и на рынке недвижимости «Северной столицы». Чуть более двух лет назад ГК «А101» заявила о выходе на рынок недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. Уже в конце 2024 года, по данным Росреестра, в десятку самых продаваемых объектов региона вошли оба ее проекта: «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск» — кстати, в декабре продажи в последнем из них взлетели на 183%. При этом ни в первом, ни во втором из этих районов еще никто не живет: все корпуса там находятся на разных этапах строительства.

Такие успехи на падающем рынке объясняются не только «эталонным» для всей отрасли качеством объектов недвижимости, отмечают в компании. Дело в том, что в своей деятельности ГК «А101» руководствуется принципами комплексного развития территорий и 15-минутного города. Это значит, что одновременно с жилыми зданиями возводятся все необходимые для комфортной жизни объекты бытовой, социальной и коммерческой инфраструктуры — и до каждого из них не больше четверти часа пешком от дома.

Таким образом, в локациях застройщика создается современная городская среда, включающая в себя образовательную, спортивную, культурную и бизнес-составляющие. То есть, каждый новосел получает не только ключи от своей квартиры, но и полноценный район «в комплекте». Всем этим объясняются и ведущие позиции, которые занимает ГК «А101» на общероссийском рынке недвижимости.

Реклама. ООО «А101». ИНН 7704810149
