13 Февраля , 14:31

билайн в 18 районах Башкирии нарастил надежность 4G-покрытия

Оператор продолжает развивать сетевую инфраструктуру и повышать качество связи в малых населенных пунктах Башкирии. Только за последние несколько месяцев технические специалисты расширили покрытие и ускорили мобильный интернет в селах и деревнях 18 районов республики.

erid:2VSb5wDg6tg

В частности, дополнительные базовые станции билайна улучшили работу мобильных сервисов как в административном центре Иглинского района — селе Иглино, так и в его населённых пунктах – Чуваш-Кубово, Балтика, Ягодная, Урман и СНО «Акбердинское». Также увеличилась и ёмкость сети, что в свою очередь обеспечивает стабильный доступ к цифровым сервисам на скорости 4G* в периоды повышенных нагрузок на сеть.

В Уфимском районе билайн запустил новое телеком-оборудование, создав надежное покрытие 4G-сети для жителей деревень Ушаково и Кириллово, в том числе в располагающемся на территории района индустриальном парке «Зубово». Сегодня сотрудники компаний-резидентов могут оставаться на связи в корпусах производств и оперативно решать возникающие вопросы в режиме онлайн.

Кроме того, инженеры оператора усилили мобильную сеть в следующих селах и деревнях республики: Новая, Чишмы и Санжаровка в Чишминском районе, Учалы и Ахуново в Учалинском районе, Месягутово в Дуванском районе, Янзигитово в Баймакском районе, Утяково в Гафурийском районе, Раевский в Альшеевском районе, Таганаево в Кушнаренковском районе, Чишма в Бирском районе, Архангельское в Архангельском районе, Старобелокатай в Белокатайском районе, Большеустьикинское в Мечетлинском районе, Кальтяево в Татышлинском районе, Верхние Киги в Кигинском районе, Аскарово в Абзелиловском районе и Щепное в Благовещенском районе.

Благодаря расширению инфраструктуры сельчане, клиенты билайна, могут оценить все возможности скоростного интернета и комфортно использовать различные мобильные приложения – общаться с близкими по видеосвязи, дистанционно проходить образовательные курсы, пользоваться банковскими приложениями и Госуслугами, проводить время в социальных сетях.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения билайна:

«Развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться одним из наших ключевых приоритетов. За последние три месяца прошлого года мы проделали значительный объем работ в этом направлении. Запуск дополнительных базовых станций не только ускорил мобильный интернет, но и расширил зону покрытия голосовой связи в режиме VoLTE**. Теперь еще больше наших клиентов, проживающих в сельской местности, могут одновременно пользоваться интернетом на привычной скорости и разговаривать, наслаждаясь высоким качеством голоса и отсутствием помех.

Наша команда уделяет внимание и улучшению качества связи на автомагистралях. Недавно мы усилили 4G-соединение на трассе федерального значения М5 "Урал" и запустили новое оборудование на трассе Уфа – Благовещенск, что позволяет водителям оставаться на связи в любых ситуациях и повышает уровень безопасности на дороге».

Напомним, что в 2024 году билайн расширил покрытие скоростным мобильным интернетом на нескольких оживлённых трассах Башкирии – на участках дороги федерального значения М7 «Волга» и региональных маршрутах Уфа-Бирск и Уфа-Стерлитамак.

* 4G - fourth generation — четвёртое поколение.

** VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE. LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие. Подробнее на beeline.ru

Реклама ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301, г. Москва, ОГРН 1027700166636

