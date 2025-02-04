ЖК URBANICA ГК «Первый Трест» – финалист федеральной премии ТОП ЖК–2025

Накануне стали известны финалисты самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2025. В финал главной номинации ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» вышел один из ведущих проектов Группы-компаний «Первый Трест» (Республика Башкортостан) – ЖК URBANICA.

- Для нас большая честь, что наш жилой комплекс URBANICA вышел в финал столь престижной премии и наряду с ведущими девелоперами страны поборется за высокую награду. Это признание усилий всей нашей команды, которая стремилась создать уникальное пространство для жизни, сочетающее комфорт, качество и современные технологии. Широкий выбор продуманных планировок, комфортные цены и, конечно, богатая инфраструктура района делает жилой комплекс одним из наиболее востребованных среди объектов нашей компании, – говорит генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.

ЖК Urbanica – проект от Группы компаний «Первый Трест», который авторы называют уникальным. К его реализации девелопер приступил в 2022 году. В проекте предусмотрено то, из чего складывается ежедневный комфорт проживания для всех жильцов независимо от возраста и статуса. Архитектурный облик жилого комплекса – оригинальная геометрия, органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм выделяют его среди архитектурного ансамбля района.

В рамках реализации проекта будет построено пять литеров переменной этажности. Полностью завершить строительство жилого комплекса планируется не позднее 2027 года.

Отметим, что за престижную награду в сфере жилищного строительства страны, наряду с ЖК URBANICA, поборются проекты крупных строительных компаний Красноярского края, Республики Крым, Кировской, Челябинской, Тюменской, Пензенской областей, Чувашской республики, Краснодарского края и Москвы.

Победители премии ТОП ЖК–2025 будут объявлены 12 марта 2025 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели–2025 на X Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации».

В первый день форума состоится презентация лучших новостроек России — финалистов номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации». По итогам публичной презентации финалистов главной номинации конкурса жюри, состоящее из более 250 представителей девелоперов, определит лучшую новостройку России.

По уже сложившейся традиции дипломы победителям ТОП ЖК вручит руководство министерства строительства и ЖКХ России.

Награждение победителей и призеров региональных номинаций пройдет с апреля по октябрь 2025 года на региональных конференциях ЕРЗ.РФ.

Стоит отметить, что жилой комплекс Urbanica уже доказал своё превосходство, завоевав признание в престижных конкурсах, став победителем Urban Awards в 2022 году и финалистом ТОП ЖК в 2023 и 2024 годах.