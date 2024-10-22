Фото: АО «БСК» | пресс-служба АО «БСК»
09:22 (UTC+5), 22 Октября 2024

БСК на выставке «Химия» представляет востребованную продукцию

БСК привезла на выставку свою продукцию, которая широко востребована на рынке и значима для обеспечения технологического лидерства.

Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды в России, входит в тройку лидеров по производству поливинилхлорида и каустической соды. Основная продукция компании представлена на выставке в рамках экспозиции Росхим.

 На выставке хорошая деловая активность, насыщенная деловая программа, которая позволяет обменяться опытом, знаниями и наработками, провести полезные переговоры. В живом общении мы можем поговорить с нашими коллегами на одном, «химическом», языке и обсудить темы, которые для многих актуальны. Вопросы поставки оборудования, реализации инвестиционных проектов и т.д., - говорит директор по производству «Сода» Юрий Иванов.

В укреплении технологического суверенитета одна из ведущих ролей отведена предприятиям химической отрасли, обеспечивающим конкурентоспособность своей продукции, поэтому БСК сосредоточена на инновациях в сфере производства, а также на развитии компетенций для обеспечения лидерства технологических проектов.

