Башкирия – в пятерке регионов-лидеров по объемам ИЖС

Республика Башкортостан вошла в топ-5 регионов-лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства. Об этом стало известно на прошедшем в Уфе форуме «ИЖС. Основание». За последние пять лет на сегмент ИЖС в республике пришлось 8,6 млн из 14 млн кв. м жилья, сданного в эксплуатацию, сказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Он также сообщил, что по темпам жилищного строительства 2023 год стал лучшим в истории республики – введено 3,3 млн кв. м жилья, из которых более 62% приходится на ИЖС. Кроме того, участники отметили, что в будущем эту отрасль ожидает большее регулирование и контроль со стороны государства.

Напомним, в 2021 году программу льготной ипотеки также расширили на ИЖС, а в июле 2024 года принят закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Соответственно, покупка или строительство дома стали более доступными, а введённые меры поддержат высокий спрос на загородную недвижимость в дальнейшем.

«С принятием этого закона у банков появляется понятный предмет залога, при этом взять ипотеку по одной из ипотечных программ с государственной поддержкой будет еще проще, количество выдач должно увеличиться. Безусловно это приведет к масштабированию объёмов строительства ИЖС и к большей прозрачности участников рынка», — прокомментировал Ирик Хамидуллин, ведущий специалист, член Экспертной группы сервиса квартирных решений «Самолет Плюс».

Кроме того, в июле Минфин опубликовал новые параметры программы «Семейная ипотека». Условия покупки по семейной ипотеке с некоторыми изменениями продолжают действовать на рынке ИЖС, что безусловно продолжит быть драйвером роста этого рынка. Однако чтобы удовлетворить высокий спрос на частное домостроение недостаточно просто выделить участки под эти цели, считает эксперт:

«Государству и бизнесу предстоит продолжить масштабную работу с тем, чтобы ИЖС стало доступной и комфортной альтернативой квартирам. Но одно понятно точно: российские территории стоят на пороге нового крупного витка строительства».

По словам Ирика Хамидуллина, при выборе ИЖС вместо квартиры безусловно определяющим и наиболее значимым фактором в пользу загородного жилья в настоящее время выступает его стоимость.

«По данным нашей компании в 2023 году средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках по сравнению с ИЖС составляла 129 000 рублей против 66 000 рублей. соответственно. По итогам первого полугодия 2024-го средняя стоимость увеличилась и составляет 135 000 руб./кв. м в новостройках по сравнению с 75 000 руб. за 1 кв. м в ИЖС. Поэтому, исходя из стоимости квадратного метра, очевидно, почему покупатели выбирают загородное жилье».