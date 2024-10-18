Эксперт ГК «А101» рассказал о планах развития рынка недвижимости в Ленобласти

Согласно прогнозу главного архитектора проектов в Ленинградской области ГК «А101» Елизаветы Гречухиной, агломерация Санкт-Петербурга до 2035 года вырастет на 391 тысячу человек за счет притока из других регионов страны. Более 60% переехавших поселятся в Ленобласти.

«Санкт-Петербург традиционно входит в топ-3 популярных направлений для покупки жилья жителями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вместе с Москвой и Краснодарским краем. Активнее всех интересуются питерской недвижимостью жители Тюмени, Сургута и Нового Уренгоя. Целей покупки, как правило, три: для собственного переезда, обучения детей и инвестиции. В прошлом году количество заявок на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге превысило 1000», - говорит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Динамика миграции в Санкт-Петербург и область из других регионов требует дальнейшего развития рынка жилья. Согласно планам властей Ленобласти, в 2024–2030 гг. в регионе будет введено в эксплуатацию 10,6 млн кв. м нового жилья, при этом основные точки роста – областные районы южнее Петербурга.

«На сегодняшний день определены 7 формирующихся перспективных подцентров юга агломерации с проектной численностью населения 391,7 тыс. человек, из которых 257,7 тыс. человек переедут в Ленинградскую область», - говорит Елизавета Гречухина.

Застройщики уже начали осваивать эти территории. В частности, в Лаголово ГК «А101» вместе с компанией «Самолет» реализует на площади 124 га жилой район (первая очередь строительства включает порядка 100 тыс. кв.м. недвижимости и будет сдана к 2025 году).

В районе «А101 Лаголово» на участке площадью 61 га возведут 476 тыс. кв. м жилья и 124 тыс. кв. м объектов разнообразной инфраструктуры. Под благоустройство выделено около 40% всех площадей – в частности, здесь разобьют «карманные» парки и променады. Здесь появится более 9,4 тыс. новых рабочих мест.

Новые проекты в Ленобласти, как правило, реализуются в рамках КРТ. Яркий пример комплексного подхода к развитию территорий — Хайпарк ИТМО в городе-спутнике Южный (также проект называют «Технологической долиной»). Это научно-образовательный и инновационный центр мирового уровня с кампусом Университета ИТМО, который сейчас уже находится в процессе строительства. Неподалеку, в этой же локации, расположится кампус СПбГУ. Общая площадь застройки в Южном — 10 млн кв.м., из них 4 млн — жилье.

В Технологической долине появятся высокотехнологичные производства, в том числе фармацевтические предприятия, сборочные цеха, склады и логистические терминалы. Как отмечает Елизавета Гречухина, прогнозируемая занятость на юге от Петербурга составит 135 тыс. рабочих мест в постиндустриальном секторе, а в промышленном - 73 тыс.

За прошедший год — с августа по август — квартиры в Петербурге выросли в цене на 17%, тогда как в Ленобласти — на 10%. В августе цена «квадрата» в спальных районах Петербурга составляла 245 тыс. рублей, тогда как по области – 144 тыс. рублей (данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»). Как отмечают аналитики ГК «А101», квартиры могут вырасти в цене ещё на 3—5%.