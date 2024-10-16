Новости Башкортостана и Уфы
80.98
0
94.58
0
60.95
-0.34
6+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
16 Октября 2024, 16:57

Эксперты прогнозируют рекордный рост рынка сбережений в 2024 году

В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке банка, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%).
 
«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п.п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», – прокомментировал Георгий Горшков.
 
В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых привязана к ней.

Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru