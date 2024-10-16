Эксперты прогнозируют рекордный рост рынка сбережений в 2024 году

В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке банка, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%).



«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п.п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», – прокомментировал Георгий Горшков.



В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых привязана к ней.