В Башкирии убрали 95% площадей зерновых

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий текущий год выдался сложным для аграриев. В связи с гибелью посевов в результате переувлажнения почвы на фоне продолжительных дождей, в республике был введен режим ЧС, и уборка зерновых проходила в непростых условиях.

«По поводу сегодняшней уборочной – за все время работы, я такого не припомню, чтобы практически каждый день «поливало» – больше стоим, чем работаем, - вспоминает Алмаз Муртазин – руководитель ООО «Урожайный», Калтасинского района. – Мокрое зерно ведь тоже убирать нельзя, сгорит. Технике на поле зайти сложно, а еще параллельно нужно готовить пашню к посеву озимых, корма не все заготовлены».

Несмотря на такие сложности, профессионалы справились со сложностями погодных капризов. Урожайность и валовый сбор озимых зерновых культур выше, чем в прошлом году. Так, урожайность озимой пшеницы составила 31 ц/га, озимой ржи – 18,2 ц/га.

Также продолжается техническая и технологическая модернизация отрасли. По данным ведомства, с начала 2024 года аграрии Республики Башкортостан закупили более 1,9 тыс. единиц единиц сельхозтехники на 9,1 млрд рублей. Хозяйства региона за 9 месяцев приобрели 265 тракторов различного тягового класса, 147 зерноуборочных и 20 самоходных кормоуборочных комбайнов, 35 самоходных опрыскивателей, 5 высокопроизводительных свеклоуборочных комбайнов, 396 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, другие виды техники.

«У нас пять зерноуборочных комбайнов. На уборке задействованы все и даже в таких условиях, когда появляется возможность выйти в поле, в принципе все справляются. Но хочу отметить зерноуборочный комбайн Т500 от Ростсельмаш, который нас очень выручает в этом сезоне. У нас ведь треть полей неровные, а местами явные косогоры, есть подтапливаемые места, и даже в хорошую погоду другим машинам там приходилось нелегко, а для него – это нормальный режим работы. Сейчас, когда поля сырые – это особенно актуально!», - отметил Алмаз Муртазин.

Как ранее писал Башинформ, впервые зерноуборочный комбайн Т500 отечественного производства был испытан на полях КХ «Старт» Мелеузовского района Башкирии в 2021 году. По словам главного инженера хозяйства, как первопроходцы, испытывали все особенности машины на себе, но «инженер компании-дилера на протяжении всего времени тестирования был на связи, и в режиме реального времени удаленно наблюдал и помогал корректировать параметры. Он же в дальнейшем отслеживал поведение машины и уязвимые места, поэтому сегодня все необходимые запчасти всегда в наличии на складе, и доставляют быстро».

В республике действует программа модернизации технического парка АПК, в рамках которой аграриям компенсируется до половины затрат на приобретение техники и оборудования. Начиная с 2019 года сельхозпредприятия Башкортостана приобрели 17 тысяч единиц различных видов сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму порядка 64 млрд рублей. За этот период аграриям выплатили более 8 млрд рублей субсидий в рамках региональной программы.