За 9 месяцев 2024 года 64 инвестпроекта получили статус приоритетных в Башкирии

64 инвестиционных проекта на сумму почти 67 млрд рублей получили статус приоритетных в Башкирии за 9 месяцев 2024 года. Эти проекты предусматривают создание в регионе порядка 3 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Примерно треть от общего числа названных проектов относятся к сфере промышленности. Общий объем инвестиций в них составляет 50 млрд рублей. В республике уделяется особое внимание модернизации существующих и развитию новых производств. Во многом благодаря этому промышленное производство в регионе стабильно развивается, причем темпами, превышающими среднероссийские. Ранее «Башинформ» рассказывал о росте промпроизводства на 4,8% за 8 месяцев текущего года в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему так происходит.

«Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия, – отметил в своём посте в социальных сетях Радий Хабиров. – Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что».

Среди других проектов, признанных приоритетными в текущем году, – 11 проектов на 8 млрд рублей в сфере сельского хозяйства, 12 проектов по строительству объектов придорожного сервиса с суммарным объемом инвестиций 1,5 млрд рублей, 8 проектов в сфере туристического обслуживания с инвествложениями в 2 млрд рублей, а также ряд проектов по созданию спортивных и образовательных объектов.

Как сообщили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ, всего за 9 месяцев 2024 года на 11 заседаниях «Инвестиционный час» под председательством Радия Хабирова было рассмотрено 74 инвестиционных проекта на общую сумму почти 90 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что, благодаря упрощению инвестиционного законодательства и процедур получения мер государственной поддержки, в регионе наблюдается постоянный рост заинтересованности со стороны инвесторов.

Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в экономику региона в первом полугодии 2024 года. За последние 5 лет в республику привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций. Объем инвестиций за этот период вырос на 52% в реальном выражении, в номинале более чем в 2 раза – с 268 до 620 млрд рублей, тогда как в целом по России и Приволжскому федеральному округу инвестиции увеличились менее чем на 30%.