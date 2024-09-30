В Уфе приводят в порядок три сквера у парка Нефтехимиков

Парк Нефтехимиков в Уфе обрёл «второе дыхание». На его площадках создали все условия, чтобы дети и взрослые могли интересно и с пользой проводить свободное время. Одну из старейших зон отдыха столицы заложили в 1947 году. В 2023 году ко Дню России по инициативе руководителя региона здесь завершили масштабный проект по реконструкции и благоустройству территории.



Как сообщает министерство ЖКХ РБ, подрядчики демонтировали старые аттракционы, сняли разбитое асфальтовое покрытие тротуаров, обустроили спортивную и детскую площадки, современную велопешеходную дорожку, установили тренажёры для занятий спортом на открытом воздухе, теневой навес, оборудовали места для игры в шахматы и шашки. Смонтировано порядка 200 опор наружного освещения, десятки камер видеонаблюдения, высажено 370 деревьев, 2,1 тысячи кустарников и цветущих растений



В 2024 году в парке приводят в порядок три прилегающих сквера – Победы, сквер Матерей и сквер Ильича. Особое внимание – к знаменитому фонтану перед Дворцом культуры нефтехимиков. Он будет современным, с красивой подсветкой, а высота центральной струи будет достигать четырёх метров. Работы по этому объекту планируют завершить к лету 2025 года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе продолжается благоустройство территорий у парка Нефтехимиков и озера Теплое.