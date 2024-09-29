Тепло в дома Уфы могут запустить уже на следующей неделе. Об этом на оперативке в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

«В соответствии с предварительным прогнозом погоды пуск тепла будет осуществлен в начале октября», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день завершается заполнение сетей теплоснабжения и систем центрального отопления жилых домов и прочих зданий химически очищенной водой. По жилищному фонду процент заполнения по городу составляет 87%, по социальным объектам 90%.

Также Антон Тристан доложил о результатах проверки содержания люков смотровых колодцев инженерных сетей и дождеприемников на территории города. Так, с начала текущего года ресурсоснабжающими организациями было выявлено и отремонтировано более 1 200 люков смотровых колодцев, что составляет всего полтора процента от общего числа.

По результатам проверок люков смотровых колодцев было выявлено 146 инженерных объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии. В настоящее время совместно с собственниками инженерных коммуникаций устранено 77 замечаний. В работе остается 69. В связи с участившимися случаями нарушений технологий производства работ районным администрациям поручено проводить повторный осмотр колодцев.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах и городах Башкирии стартовал отопительный сезон.