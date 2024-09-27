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27 Сентября , 18:09

Замминистра сельского хозяйства РФ посетила школу и предприятия АПК Башкирии

пресс-служба минсельхоза Башкирии
Фото:пресс-служба минсельхоза Башкирии

В Башкирии с рабочим визитом находится заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Сегодня в сопровождении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова она ознакомилась с проектом комплексной компактной застройки и благоустройства микрорайона «Молодежный» в селе Чекмагуш. Он реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», на строительство объектов здесь направили почти 212 млн рублей.

В сентябре в рамках проекта ввели в эксплуатацию новую современную школу на 198 мест. Дети здесь получают начальное образование. Здание школы оборудовано по всем современным требованиям, имеет столовую со своей полностью оборудованной кухней, отдельный медицинский кабинет, актовый и спортивный залы, библиотеку, игровые кабинеты.

Ксения Шевелкина поинтересовалась уровнем организации питания у ребят, комфортности обучения.

Далее замминистра сельского хозяйства России посетила цех по первичной переработке технической конопли в Буздякском районе мощностью 1 тонна входного сырья в час, а также 300-350 кг готового волокна в час.

Получаемое конопляное волокно широко применяется для изготовления утеплителей, геотекстиля. Продукция востребована в России, а также экспортируется в Китай. Ежемесячно в  КНР реализуется порядка 20 тонн волокна.

Здесь же в селе Буздяк Ксения Шевелкина ознакомилась с работой Агрокласса на базе средней школы № 1 в селе Буздяк. Ученики рассказали о практических занятиях, о том, с какими отраслями и профессиями сельского хозяйства они знакомы. Ребята поделились с замминистра своими планами на будущее, показали лабораторию, где они сами успешно выращивают различные сельхозкультуры.

«Сегодня агросектор успешно развивается, у вас в республике работают очень перспективные сельхозтоваропроизводители, ребята, ждём вас всех в АПК», — отметила она.

Кроме этого, Ксения Шевелкина ознакомилась с работой тепличного комплекса компании «Авилат». Директор предприятия Шафоат Хабибрахманова рассказала про мощности предприятия, провела экскурсию по тепличному комплексу.

Автор:Галина Бахшиева
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