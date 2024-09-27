В Уфе к зиме подготовлено 5526 многоквартирных домов

Основной объем ремонтов теплосетей и инженерного оборудования в Уфе выполняется муниципальным предприятием Уфимские инженерные сети и ООО «БашРТС», сообщает пресс-служба администрации города. Протяженность эксплуатируемых предприятиями сетей по городу составляет более 1 тысячи километров. Производство тепловой энергии осуществляется от котельных, а также поставляется от пяти ТЭЦ «Башкирской генерирующей компании».

Все тепловые сети подверглись испытаниям на плотность и прочность для выявления дефектов. В работе участвовала комиссия с представителями администрации Уфы. На основании проведенных гидравлических испытаний составлены акты. Подготовлено к работе в зимних условиях и оборудование 63 котельных, а также 285 центральных тепловых пунктов. Присоединённая нагрузка по городу составляет более 2,5 тыс Гкал в час.

Паспорт готовности потребителей был подписан 13 сентября и представлен в министерство жилищно-коммунального хозяйства республики. Паспорт готовности всего топливно-энергетического комплекса будет получен до 15 ноября.

Всего к предстоящей зиме подготовлено 5526 многоквартирных домов, в числе которых 5088 МКД с центральным отоплением и 131 с крышными котельными. В целях оперативного устранения нарушений работы инженерных систем в обслуживаемых жилых домах на базе УЖХ районов города созданы 36 бригад аварийной службы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в этом году в Уфе удвоят объем ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.