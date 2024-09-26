Все регионы России перейдут на единые нормативы потребления коммунальных услуг

В настоящее время действующим законодательством РФ для всех субъектов страны утверждена одинаковая предельная дата перехода (1 января 2025 года) на единые нормативы потребления коммунальных услуг, которые применяются для помещений и многоквартирных домов, не оснащенных приборами учета.

Большинство регионов РФ для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги уже используют единые нормативы. В остальных субъектах для обеспечения плавного перехода на единые нормативы и недопущения существенного роста платы за ЖКУ, прежде всего за отопление, мероприятия выполняется поэтапно, в соответствии с утвержденными региональными Программами энергосбережения.

Минстроем России разработан проект постановления Правительства РФ, предусматривающий наделение субъектов РФ правом самостоятельно устанавливать срок перехода на единые нормативы с учетом климатических особенностей регионов, технических параметров многоквартирных домов и элементов коммунальной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также условий предоставления коммунальных услуг.

Окончательная дата перехода должна быть утверждена каждым регионом самостоятельно в соответствии с разработанной Программой энергосбережения. Таким образом итоговая дата не будет ограничена федеральным законодательством, а переход на единые нормативы может быть осуществлен после 1 января 2025 года.

В настоящее время проект Постановления РФ, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов http://regulation.gov.ru/p/150963, находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур.