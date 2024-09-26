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26 Сентября , 20:06

В Башкирии для рынков установлены новые нормы накопления ТКО

Внесены изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Данная работа проведена в целях приведения регионального нормативного акта в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства.

Как отметил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, утверждены отдельные нормативы для продовольственных и промтоварных рынков. В республике уже действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов для 10 категорий (домовладения, предприятия торговли, административные здания и другие) по 32 объектам (многоквартирные дома, индивидуальное жилье, магазины, школы, автомойки и другие).

Принятые нормативы позволят урегулировать спорные моменты между региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке:  https://npa.bashkortostan.ru/43506/.

Автор:Сергей Николаев
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