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26 Сентября , 20:37

Бюджет Башкирии выделил 819 миллионов рублей субсидий на капремонт домов

Краткосрочным планом на 2024 год предусмотрено выполнить 845 вида работ в 776 домах на сумму 5,6 млрд. рублей.

Из бюджета Республики Башкортостан на текущий год предоставлена государственная поддержка за счет средств бюджета в размере 819 млн. рублей.

Увеличен объем субсидии, направляемой на ремонт крыш многоквартирных домов до 451 млн. рублей, что позволит отремонтировать крыши 136 домов практически во всех муниципальных образованиях республики. Остальные средства бюджета в размере 272 млн. рублей направлены на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Один из самых важных факторов успешной и своевременной реализации программы капитального ремонта – уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.

По итогам 2023 года уровень собираемости достиг 103%. За 8 месяцев текущего года уровень собираемости составляет 101,4%. C неплательщиками по взносам – юристами Регионального оператора активно ведётся судебно-претензионная работа. На текущий момент в 2024 году в суды подано более 14 000 заявлений на общую сумму порядка 136,5 млн. рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на капремонт многоквартирных домов в Башкирии направят 5,5 млрд рублей.

Автор:Сергей Николаев
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