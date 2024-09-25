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25 Сентября , 18:58

Башкирия получит 505 миллионов рублей на льготное кредитование аграриев

В Республике Башкортостан продолжаются уборочные работы. Основным источником средств для их проведения остается льготное кредитование. Всего аграриям региона в 2024 году на полевые работы выдали более 10,3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов.

– С начала года на реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования в республике из федерального бюджета выделено 505,5 млн рублей субсидий, – говорит исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – За этот период минсельхоз России одобрил аграриям Республики Башкортостан 363 заявки на льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 11,8 млрд рублей.

По информации минсельхоза России, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, за 8 месяцев 2024 года составил порядка 873 млрд рублей. Это на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 14% до 585 млрд рублей, Сбербанк – на 20% до 288 млрд рублей.

Как сообщал ранее Башинформ, с начала 2024 года сельхозпроизводителям Башкирии одобрили 37 заявок на льготное инвестиционное кредитование на общую сумму 1,65 млрд рублей.

 

Автор:Сергей Николаев
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