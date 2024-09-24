В октябре в Башкирии продолжится массовая проверка счетчиков тепла

В октябре компания «БашРТС» продолжит массовую проверку достоверности предоставленных жителями сведений о показаниях индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (ИПУ ГВС) в помещениях собственников, чьи дома перешли на прямые договоры с теплоснабжающей организацией.

Узнать дату ближайшей проверки можно на официальном сайте в разделе «График проверки ИПУ ГВС», а также на информационных досках подъездов жилых домов. Для уточнения даты необходимо выбрать свой город и начать вводить наименование улицы, далее номер дома. Если конкретного дома в графике нет - значит, в ближайшие 2-4 недели в данном доме проверка не планируется.

Проверка ИПУ ГВС (счётчиков) проводится бесплатно сотрудниками и представителями ООО «БашРТС» (ООО «ГАС»). Агенты снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования.

Ранее Башинформ сообщал, что в конце этого года 95 тысяч жителей Башкирии смогут решать главные вопросы ЖКХ через смартфон.