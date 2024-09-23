Уфимский двор украсило граффити

«Вот такое граффити теперь красуется в микрорайоне Сипайлово по улице Набережной реки Уфы, 57, - сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. - Выполнено оно благодаря программе «Башкирские дворики», реализуемой при поддержке Главы региона Радия Хабирова. Эскиз создан по мотивам башкирской легенды «Подснежник» («Умырзая»). Композиция состоит из 4 взаимосвязанных рисунков, которые рассказывают о башкирской красавице, оплакивающей своего возлюбленного джигита».



По словам Сергея Плотникова, уже в эту среду, вечером 25 сентября, состоится открытие благоустроенной дворовой территории по улице Набережной реки Уфы, 57.

Как сообщалось ранее, наиболее масштабной по финансированию из бюджета республики стала программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года, в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий на сумму в 1 миллиард рублей.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате, - заявил Глава республики Радий Хабиров. - Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно – только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории».

В настоящее время часть дворов из плана 2024 года уже благоустроена и принята жителями, в других работы входят в завершающую фазу. Как и прежде среди обязательных мероприятий - установка современных детских и спортплощадок с безопасным резиновым покрытием, обустройство парковочной зоны, озеленение прилегающей территории, установка видеонаблюдения, наружного освещения и малых архитектурных форм.

«Каждый проект благоустройства двора проходит обсуждение с жителями, вносятся коррективы, – отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Это по-прежнему одна из самых востребованных программ, реализуемых в нашей республике».