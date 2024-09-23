В Башкирии паспорта готовности к зиме получили 100% многоквартирных домов



Осенне-зимний сезон - это экзамен для всей системы ЖКХ республики. В это время вся отрасль работает с максимальной нагрузкой для достижения необходимого результата - создания комфортных условий для населения. Подготовка жилого фонда и городской инфраструктуры не прекращается круглогодично. Основные работы проводятся в каждом муниципальном образовании, начиная с весны и до глубокой осени.



Жилищными службами в многоквартирных домах выполнен ряд необходимых мероприятий, среди которых - гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем отопления, ремонт и поверка общедомовых приборов учета отопления, ревизия элеваторов и дроссельных шайб в тепловых узлах, восстановление тепловой изоляции труб центрального отопления. По данным министерства ЖКХ РБ, паспорта готовности МКД к эксплуатации в зимних условиях на сегодняшний день оформлены на 100% домов.



На сайтах министерства ЖКХ и госжилнадзора размещена информация с телефонами горячих линий, куда могут обратится жители республики по вопросам отопления.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.