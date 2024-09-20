В Уфе построят лестницу от набережной Белой до водонапорной башни

Администрация Ленинского района Уфы заключит контракт на благоустройство тропы возле исторической водонапорной башни, там смонтируют лестницу.

По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, лестницу установят на месте старой тропы, к расчистке которой уже приступили. Таким образом восстановится быстрый пеший доступ с набережной до башни.

«С этого маршрута открывается совершено новый ракурс на памятник Салавату Юлаеву. В целом, виды на Уфу отсюда впечатляют», — отметил Ратмир Мавлиев.

Ранее сообщалось, что бывшая водонапорная башня в Уфе получила подсветку.