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20 Сентября , 16:27

В Уфе построят лестницу от набережной Белой до водонапорной башни

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Администрация Ленинского района Уфы заключит контракт на благоустройство тропы возле исторической водонапорной башни, там смонтируют лестницу.

По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, лестницу установят на месте старой тропы, к расчистке которой уже приступили. Таким образом восстановится быстрый пеший доступ с набережной до башни.

«С этого маршрута открывается совершено новый ракурс на памятник Салавату Юлаеву. В целом, виды на Уфу отсюда впечатляют», — отметил Ратмир Мавлиев.

Ранее сообщалось, что бывшая водонапорная башня в Уфе получила подсветку.

Автор:Сергей Николаев
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