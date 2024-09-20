Компании Башкирии налаживают связи с гомельскими коллегами

В рамках бизнес-миссии в Гомель Республики Беларусь, прошедшей при содействии представителя Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь Константина Климина, 11 компаний Башкортостана посетили 5 местных предприятий и провели более 60 встреч с представителями гомельских организаций.

В ходе этих встреч обсуждались различные варианты сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства республики. Об этом подробно рассказала и.о. министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

– Благодаря проведению более 60 встреч, мы имели возможность рассмотреть множество вариантов сотрудничества, включая импорт и производство, создание центра обслуживания сельскохозяйственной техники, научные проекты, разработку оборудования для модернизации производственных линий, а также другие инициативы. Бизнес-сообщество из Башкортостана заинтересовано в углублении связей с Гомельской областью, – рассказала Маргарита Болычева.

В результате продуктивных встреч достигнуты соглашения об открытии площадки по сервисному обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники на предприятии «Ремдизельснаб». «Уральский пружинный завод» и «Гомсельмаш» договорились о поставках опытных партий продукции с целью одобрения поставщика.

Генеральный директор предприятия «Гомсельмаш» Александр Новиков поделился планами дальнейшего сотрудничества:

«У нас на предприятии «Гомсельмаш» была делегация с Республики Башкирия. Помимо того, что мы с ними плотно работаем по реализации нашей техники, на рынке Башкирии наша техника достаточно плотно присутствует. Мы проговорили возможное дальнейшее кооперационное развитие: это поставка различных материалов и различных компонентов на конвейер для изготовления техники, которая будет работать в Республике Башкирия»

С представителями «Могилевского вагоностроительного завода» были обсуждены перспективы и продолжение сотрудничества в 2025 году, а также возможности увеличения товарооборота до 200 миллионов рублей в следующем году.

Компания «Башагросервис» и СПК имени Салавата достигли договоренности о поставке доильного оборудования «Карусель», производимого «ГомельАгроКомплект», по более низкой цене, чем импортные аналоги.

Представители ООО «Дельфин» посетили предприятие по производству поваренной соли и провели переговоры с руководством о возможности заключения прямых контрактов на импорт таблетированной соли в Республику Башкортостан.

Компания «Витцеман» посетила «Гомельский химический завод» и обсудила возможность использования оборудования, произведенного в Башкортостане, при реновации линии по производству серной кислоты белорусского завода.

В ходе встречи между компаниями «Евнат» и «Гомельский жировой комбинат» были достигнуты договоренности о разработке оборудования для модернизации производственных линий.

Также выявлены и другие перспективные направления сотрудничества: интерес к техническим решениям ООО «ЕВНАТ» со стороны «Мозырского нефтеперерабатывающего завода» и «Светлогорского целлюлозно-картонного комбината». Компании договорились о проведении технических совещаний для оценки финансового потенциала проектов.

В ходе встреч получило развитие сотрудничество между ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ООО «ЕВНАТ». Обе компании выразили заинтересованность в совместной работе и готовы рассмотреть возможность включения ООО «ЕВНАТ» в список производителей и поставщиков оборудования для подземных резервуаров.