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19 Сентября , 16:32

В Уфе завершили ремонт подъездов части запланированных на год домов

В рамках реализации республиканской программы комплексного ремонта подъездов в Дёмском районе Уфы в 2024 году отремонтировано восемь подъездов трёх многоквартирных домов. В настоящее время все работы завершены, ведётся устранение замечаний.

Всего в Республике Башкортостан в текущем году предусмотрено выполнить комплексный ремонт 119 подъездов в 39 домах. Подъезды ремонтируются в пяти муниципалитетах республики: Уфе, Аскинском, Иглинском, Стерлибашевском и Чишминском районах.

За всё время действия программы с 2019 по 2024 годы обновили 8 290 подъездов в 2 783 домах, общая сумма затрат уже превысила 3,5 млрд рублей.

«Чисто, светло, уютно – приятно посмотреть, – сказал Глава республики Радий Хабиров после осмотра выполненных работ. – По программе мы меняем старые окна на новые, пластиковые, устанавливаем почтовые ящики, тамбурную дверь, на первом этаже укладываем плитку. Цвет стен выбирают сами жители. Они же участвуют в приемке работ – акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания».

Проводимые работы позволяют значительно снизить теплопотери домов. При замене окон в местах общего пользования, уплотнении входных наружных дверей с установкой доводчиков теплопотери снижаются до 30%.

«Приближается отопительный сезон, и очень важно, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется с учетом выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов, в том числе и ремонт подъездов. Проведение данных мероприятий позволяет снизить теплопотери в МКД», – объясняет министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Ранее сообщалось, что в Башкирии идет ремонт подъездов многоквартирных домов. 

Автор:Сергей Николаев
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