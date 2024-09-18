АПК Башкирии реализует 2 тысячи племенных коров

Племенные заводы Башкирии готовы реализовать более 2 тыс. голов породистых коров и быков молочного и мясного направления продуктивности. Также к продаже готовы несколько тысяч племенных овец и свиней.

Приобретение племенного скота субсидируется государством, напомнили в минсельхозе РБ. Например, для КРС субсидия составляет 60 тыс. руб. на одну голову. Стоимость животного, как правило, рассчитывается в зависимости от породы и живого веса. В прошлом году аграрии получили субсидий на 126 млн рублей при лимите в 220 млн.

– Обновление племенного поголовья сельскохозяйственных животных – непрерывный процесс, – отметил и.о. вице-премьера – министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Сегодня работающие на перспективу хозяйства активно занимаются повышением генетического потенциала своих животных. Здесь хорошим стимулом является серьёзная поддержка племенного животноводства.