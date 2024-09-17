Комфортный путь. Как Башкирия решает вопрос развития придорожного сервиса

Протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения составляет в Башкирии 49,6 тысяч километров. Это один из самых значимых показателей среди регионов России. В прошлом году в республике было отремонтировано 1400 километров дорог и 18 мостов. По данным минтранса РБ, в 2024 году в Башкирии планируется отремонтировать более 1000 километров дорог и привести в нормативное состояние 8 мостов.

Если доля соответствующих нормативам местных дорог нашего региона в 2019 году составляла 55,3%, то к концу 2024 года её планируется поднять до 57,65%. Долю отвечающих нормативам дорог городских агломераций в эти же сроки планируется поднять с 64,9% до 87,1%, что даст значительный эффект для безопасности и удобства движения.

Однако, с точки зрения водителей и их пассажиров, большое значение имеет не только качество асфальта и протяженность трасс, но и наличие развитой инфраструктуры придорожного сервиса, многократно повышающего комфорт автопутешествий. Эта сфера является важным фактором, способствующим развитию автотуризма, который в свою очередь влечет за собой развитие многих сфер экономики. Здесь за последние годы Башкирии удалось достичь значительных успехов.

«Более 1,8 тысячи объектов придорожного сервиса работают в Башкортостане – почти вдвое больше, чем четыре года назад, - сообщил Глава республики Радий Хабиров. - Это – результат реализации Концепции развития придорожного сервиса, которую мы приняли в 2021 году. Тогда для автомобилистов на трассах не было элементарных бытовых условий. Сейчас мы ушли далеко вперед. За это время в республике появился 821 новый объект, еще 824 – модернизировали. Общая сумма инвестиций - более 9 миллиардов рублей. Удобные, современные комплексы, где можно заправиться, перекусить, отдохнуть, появились по всей республике. В работе – еще более 200 проектов с общим объемом инвестиций около 12 миллиардов рублей».