Комфортный путь. Как Башкирия решает вопрос развития придорожного сервиса

Протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения составляет в Башкирии 49,6 тысяч километров. Это один из самых значимых показателей среди регионов России. В прошлом году в республике было отремонтировано 1400 километров дорог и 18 мостов. По данным минтранса РБ, в 2024 году в Башкирии планируется отремонтировать более 1000 километров дорог и привести в нормативное состояние 8 мостов.
Если доля соответствующих нормативам местных дорог нашего региона в 2019 году составляла 55,3%, то к концу 2024 года её планируется поднять до 57,65%. Долю отвечающих нормативам дорог городских агломераций в эти же сроки планируется поднять с 64,9% до 87,1%, что даст значительный эффект для безопасности и удобства движения.
Однако, с точки зрения водителей и их пассажиров, большое значение имеет не только качество асфальта и протяженность трасс, но и наличие развитой инфраструктуры придорожного сервиса, многократно повышающего комфорт автопутешествий. Эта сфера является важным фактором, способствующим развитию автотуризма, который в свою очередь влечет за собой развитие многих сфер экономики. Здесь за последние годы Башкирии удалось достичь значительных успехов.
«Более 1,8 тысячи объектов придорожного сервиса работают в Башкортостане – почти вдвое больше, чем четыре года назад, - сообщил Глава республики Радий Хабиров. - Это – результат реализации Концепции развития придорожного сервиса, которую мы приняли в 2021 году. Тогда для автомобилистов на трассах не было элементарных бытовых условий. Сейчас мы ушли далеко вперед. За это время в республике появился 821 новый объект, еще 824 – модернизировали. Общая сумма инвестиций - более 9 миллиардов рублей. Удобные, современные комплексы, где можно заправиться, перекусить, отдохнуть, появились по всей республике. В работе – еще более 200 проектов с общим объемом инвестиций около 12 миллиардов рублей».
Эти слова подтверждают и сами пользователи услуг придорожного сервиса.
«Еще лет десять назад на проходящих по Башкирии участках федеральных трасс между нормально обустроенными точками отдыха можно было проехать по пятьдесят и даже по сто километров, а на заправках не было даже минимальных удобств, - поделился опытом профессиональный водитель Ильнур Давлетов. – В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону буквально на глазах. Удобные стоянки с мини-гостиницами и кафе на оживленных трассах появились в среднем через каждые 10-20 километров. Что не менее важно, резко вырос уровень сервиса на АЗС, где теперь можно не просто заправиться, а подкачать колеса, купить еду, мелкие запчасти, расходники и даже принять душ».
Комплексный подход
Достичь успехов в развитии придорожного сервиса позволил не только интерес бизнеса к данной сфере, но и грамотная административная политика республиканских властей. С 2021 по 2024 годы работа по этому направлению проходит в рамках Концепции развития придорожного сервиса на территории региона.
«На сегодняшний день у нас имеется определенный набор инструментов для поддержки инвесторов при реализации проектов, - заявил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. - Предприниматели могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов по льготной арендной ставке, субсидию до 30 миллионов рублей на компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру после ввода объекта в эксплуатацию, а также налоговые преференции. Последние касаются налога на имущество и прибыль организаций, а также инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль».
В рамках Концепции развития придорожного сервиса в Башкирии сформирован «земельный банк», включающий 367 земельных участков, которые предлагают инвесторам. Также предусмотрены архитектурно-стилистические решения с использованием элементов национальной айдентики. По заявлениям властей, инвесторы очень охотно применяют такие решения в своих проектах. Неудивительно, что позитивный опыт Башкирии заметили на федеральном уровне.
«Нашу работу высоко оценили в правительстве Российской Федерации, - подчеркнул Радий Хабиров. - Опыт Башкортостана предложили тиражировать по всей стране – рекомендации по развитию придорожного сервиса и взаимодействию с бизнесом в этой сфере направили во все регионы».
Федеральный аспект
Наибольший интерес у инвесторов в сфере придорожного сервиса вызывают площадки, вдоль федеральных дорог, на которые приходится основная доля инвестпроектов. На сегодняшний день республиканским властям удалось выстроить эффективное взаимодействие с Росавтодором и Федеральным управлением автодорог «Приуралье» по созданию на территории республики многофункциональных зон дорожного сервиса как опорных точек автотуризма.
В целях развития объектов дорожного сервиса 15 августа между правительством республики и Росавтодором подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрено создание многофункциональных зон вдоль новой федеральной трассы М-12.
На территории республики активно развиваются федеральные сетевые компании, такие, как «Ирбис», «Лукойл-Уралнефтепродукт» и другие.
«Компанией «Ирбис» заявлены к реализации 10 инвестпроектов по строительству многофункциональных придорожных комплексов, один из которых уже функционирует, - сообщил Алексей Гусев. - В первой декаде октября планируется открытие второго современного комплекса. Компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт» заявлено строительство 5 новых автозаправочных станций, в том числе и на новой федеральной трассе М-12. Продолжается работа в части модернизации АЗС компанией «Башнефть». На сегодняшний день по 177 объектам проведены соответствующие работы. Всего вложено более 500 миллионов рублей».
Как отметил Алексей Гусев, в этом году реализация Концепции развития придорожного сервиса в Башкирии завершается, но поскольку данная практика была высоко оценена на федеральном уровне, а также интересна представителям предпринимательского сообщества, начата работа по разработке новой концепции.
«Придорожный сервис играет важную роль в развитии автомобильного туризма. До многих достопримечательностей можно доехать на машине, и наша задача – чтобы жители и гости республики могли с комфортом это сделать», - подытожил Радий Хабиров.