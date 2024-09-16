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16 Сентября , 14:55

В Башкирии ремонтируют и утепляют фасады домов

В текущем, 2024 году, в Республике Башкортостан запланировано капитально отремонтировать 18 фасадов многоквартирных домов, в 5 из них выполнят ремонт с утеплением.

Капремонт фасадов многоквартирных жилых домов – важная часть поддержания комфортной городской среды. Это помогает сохранить внешний вид зданий. Фасад – это лицо дома, и его состояние влияет на общее впечатление о районе. Ремонт позволяет поддерживать эстетику района и повышает стоимость недвижимости.

Капитальный ремонт фасадов улучшает теплоизоляцию зданий. Старые материалы со временем теряют свои свойства, что приводит к потере тепла и увеличению расходов на отопление. Обновление фасадов современными материалами помогает снизить затраты на энергию и создать более комфортные условия для жильцов.

Обновление включает в себя работы по устранению дефектов конструкции. Например, укрепление стен. Эти меры помогают предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечивают безопасность жильцов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на капремонт многоквартирных домов в Башкирии направят 5,5 млрд рублей.

Автор:Сергей Николаев
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