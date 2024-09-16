Росбанк станет филиалом Т-Банка в начале 2025 года

Объединенная структура под лицензией Т-Банка займет 5-е место по вкладам Россиян (2,7 трлн рублей). Общий капитал банка превысит 500 млрд рублей – эти деньги будут использованы для развития продуктовых и инфраструктурных проектов банков, для развития и роста бизнеса в интересах клиентов и партнеров.

Процесс интеграции пройдет для клиентов максимально комфортно, обещают в командах обоих банков. Средства клиентов на счетах Росбанка останутся под защитой и будут застрахованы, продолжат действовать все обязательства по ранее заключенным контрактам с Росбанком – переход на общую лицензию на это никак не повлияет.

В рамках объединенной структуры сохранятся продуктовые бренды-лидеры: L’Hermitage продолжит развитие в сегменте работы с прайвет-клиентами, Росбанк — в работе с крупными и средними корпоративными клиентами.

Клиенты Росбанка наравне с действующими клиентами Т-Банка получат доступ к современным технологиям и сервисам Т-Банка, который возглавляет народный рейтинг Банки.ру. К концу 2024 года Т-Банк планирует увеличить число банкоматов до 10 тысяч, но останется привержен онлайн-модели развития. За ключевыми корпоративными клиентами и прайвет сегментом сохранится формат сопровождения в офисах индивидуального обслуживания.

По мнению главы Т-Банка Станислава Близнюка, глубокая экспертиза Росбанка в области работы с прайвет-клиентами, средним и крупным бизнесом, с автодилерами в области автокредитования усилит позиции объединенного банка. В результате интеграции Т-Банк значительно расширит продуктовое предложение для розничных и корпоративных клиентов. Для клиентов Росбанка объединенный банк станет еще более надежным, стабильным и крупным партнером для достижения амбициозных финансовых целей, уверен председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

«Убежден, что синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка», — говорит Николай Сидоров.

Обе стороны считают присоединение Росбанка в формате филиала к Т-Банку наиболее эффективным, быстрым и прозрачным вариантом интеграции

Советы директоров обоих банков рассмотрят данный вопрос, а окончательное решение примут акционеры – «ТКС Холдинг», а также владельцы акций «Росбанка», находящихся в свободном обращении.