Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
73.05
+1.44
6+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
16 Сентября , 15:35

Росбанк станет филиалом Т-Банка в начале 2025 года

Росбанк станет филиалом Т-Банка в первом квартале 2025 года.

freepik.com
Фото:freepik.com

Объединенная структура под лицензией Т-Банка займет 5-е место по вкладам Россиян (2,7 трлн рублей). Общий капитал банка превысит 500 млрд рублей – эти деньги будут использованы для развития продуктовых и инфраструктурных проектов банков, для развития и роста бизнеса в интересах клиентов и партнеров.

Процесс интеграции пройдет для клиентов максимально комфортно, обещают в командах обоих банков. Средства клиентов на счетах Росбанка останутся под защитой и будут застрахованы, продолжат действовать все обязательства по ранее заключенным контрактам с Росбанком – переход на общую лицензию на это никак не повлияет.

В рамках объединенной структуры сохранятся продуктовые бренды-лидеры: L’Hermitage продолжит развитие в сегменте работы с прайвет-клиентами, Росбанк — в работе с крупными и средними корпоративными клиентами.

Клиенты Росбанка наравне с действующими клиентами Т-Банка получат доступ к современным технологиям и сервисам Т-Банка, который возглавляет народный рейтинг Банки.ру. К концу 2024 года Т-Банк планирует увеличить число банкоматов до 10 тысяч, но останется привержен онлайн-модели развития. За ключевыми корпоративными клиентами и прайвет сегментом сохранится формат сопровождения в офисах индивидуального обслуживания.

По мнению главы Т-Банка Станислава Близнюка, глубокая экспертиза Росбанка в области работы с прайвет-клиентами, средним и крупным бизнесом, с автодилерами в области автокредитования усилит позиции объединенного банка. В результате интеграции Т-Банк значительно расширит продуктовое предложение для розничных и корпоративных клиентов. Для клиентов Росбанка объединенный банк станет еще более надежным, стабильным и крупным партнером для достижения амбициозных финансовых целей, уверен председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

«Убежден, что синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка», — говорит Николай Сидоров.

Обе стороны считают присоединение Росбанка в формате филиала к Т-Банку наиболее эффективным, быстрым и прозрачным вариантом интеграции

Советы директоров обоих банков рассмотрят данный вопрос, а окончательное решение примут акционеры – «ТКС Холдинг», а также владельцы акций «Росбанка», находящихся в свободном обращении.

 

Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru