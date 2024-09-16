«Пятерочка» представила цифровизированный личный кабинет для партнеров

У партнёров, открывающих магазины по франшизе «Пятёрочки», появился ряд обновлений цифровой платформы. Предпринимателям стал доступен личный кабинет с широким спектром инструментов по управлению бизнесом, детализированной отчётностью и чат-ботом для решения вопросов онлайн.

Ранее сайт франчайзинга «Пятёрочки» использовался как информационный хаб, который позволял получить общую информацию о покупке франшизы торговой сети и ее преимуществах. Теперь же, благодаря доработкам цифровой платформы, сайт открывает партнерам широкий инструментарий для управления магазином по франшизе.

Так, заинтересованные в приобретении франшизы могут прямо на сайте франчайзинга с помощью калькулятора рассчитать примерную сумму инвестиций и срок окупаемости магазина в интересующем городе.

Направив заявку через форму обратной связи, потенциальный партнер может на старте получить варианты аренды на выбор, а в случае наличия собственной недвижимости – оценку ее перспектив. Для этого используется автоматизированная система подбора и оценки локаций, которая может предсказать, каким будет товарооборот в конкретной точке города: с вероятностью 97% он будет как в прогнозе или выше. Получив предварительное одобрение по заявке, потенциальный франчайзи попадает на стартовый портал с полной информацией о каждом последующем шаге.

Когда магазин уже открыт, у партнера появляется доступ к личному кабинету – своеобразному онлайн-офису, в котором можно управлять работой магазина. На главную страницу автоматически подгружаются ключевые показатели бизнеса, и на основе всех составляющих рассчитывается и подсвечивается итоговая прогнозируемая прибыль за месяц. Если требуются более детализированные отчеты, то они доступны в специальном разделе.

Кроме того, функционал позволяет заказывать услуги у «Пятёрочки» и отслеживать статус их предоставления: например, публикацию вакансий магазина или обучение сотрудников. В личном кабинете есть чат-бот, который находит ответы на наиболее популярные вопросы и постоянно обучается с помощью нейросетей.

Также прямо в онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина, либо выбрать и купить готовый. Автоматизация личного кабинета позволяет партнеру получать сервис от головного партнера онлайн, а «Пятёрочке» – сокращать трудозатраты на поддержку.

На сегодняшний день посещаемость сайта франчайзинга составляет более 28 тысяч пользователей в месяц: как потенциальных партнеров, которые могут в режиме реального времени узнать об условиях франшизы и рассчитать предполагаемую прибыль, так и действующих франчайзи, пользующихся личным кабинетом.

«Наряду с развитием электронных госуслуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы, рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности закрытия максимума вопросов онлайн. Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы. «Пятёрочка» стремится создавать понятный и привлекательный продукт — первую онлайн-франшизу в РФ, и наша амбиция – предоставлять лучший ИТ-сервис нашим партнерам,» – комментирует владелец продукта «Онлайн-платформа Франчайзинга» Юрий Пчелин.