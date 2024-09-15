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15 Сентября , 15:00

Андрей Назаров рассказал об инвестиционной политике Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своём телеграм-канале рассказал об инвестиционной политике в республике.

«Одним из последствий санкционной войны, объявленной России Западом, стала переориентация внешнеэкономической деятельности государства. В результате интерес к нашим товарам на внешних рынках не только сохранился, но и приумножился: в мире нашлось немало дружественных стран, готовых к сотрудничеству», — отметил Андрей Назаров и привёл данные экономических показателей. 

В 2023-м экспорт товаров и сырья вырос на 12,1%. Импорт — на 52,9%, продукции химической промышленности — на 8,9%, легкой (текстиль и обувь) — на 26,9%, в сфере машиностроения — на 22%.

В прошлом году было организовано 28 визитов представителей республики за рубеж, а Башкирия приняла 34 иностранные делегации. За последние несколько лет неоднократно посещали Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Абхазию. Башкортостан нацелен на усиление евразийской интеграции, расширение контактов с Китаем и Индией, исламским миром и странами ШОС и БРИКС. На сегодняшний день заключено 6 соглашений о сотрудничестве с 4 государствами.

«На фоне нестабильной экономической и политической ситуации в мире наращиваем партнерство с близкими по духу и ценностям странами. С нашими ближайшими соседями — Казахстаном — возобновили авиасообщение, заключили несколько инвестиционных соглашений, договорились о совместных проектах в сфере туризма. Это даст нам дополнительный приток путешественников. С белорусскими партнерами провели в Уфе Форум регионов. Его главный итог — культурное и экономическое сближение наших народов. На территории республики уже открылось совместное с Белоруссией предприятие „Амкадор“. Плотно сотрудничаем с Ираном и Абхазией. С ближневосточными коллегами обменялись опытом работы в условиях санкций, согласовали ряд проектов в сфере машиностроения, БПЛА, нефтяной промышленности. С абхазской стороной договорились о поставке сельскохозяйственной и нефтехимической продукции, совместной реализации проектов в сфере машиностроения и туризма», — написал Андрей Назаров. 

Руководитель кабмина поделился, что в ближайшей перспективе планируется открытие торговых представительств Башкортостана в Иране и ОАЭ: до 2030 года должны начать работу не менее двух при торговых полпредствах России в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

«Пока страны Запада ставят себя выше других и выкачивают ресурсы из подконтрольных государств, мы сосредоточены на построении деловых доверительных отношений с теми, кто готов к равному партнерскому диалогу. Впереди много работы. Алга, Башкортостан!» - подытожил Андрей Назаров. 

Автор:Лейла Аралбаева
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