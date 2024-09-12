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12 Сентября , 14:47

Мэр Уфы рассказал об использовании и продаже пустых муниципальных объектов

«Эффективное управление муниципальным имуществом — одно из важных направлений нашей работы, — сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. — Мы продолжаем наполнять смыслом пустующие муниципальные помещения, планомерно передаем их учреждениям дополнительного образования, культуры, спорта, создаем новые центры для развития наших детей.

Кроме того, работаем над выгодной реализацией невостребованных муниципальных объектов. Так, за почти 72 миллиона рублей продали отдельно стоящие нежилые строения на ул. Караидельской, 9; здание на ул. Пушкина, 80 реализовали за 35 миллионов рублей. Эти средства в ближайшее время направим на благоустройство нашего города».

Ранее сообщалось, что в Уфе были внесены изменения в положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда, находящимися в собственности города. Изменения приняты для совершенствования правового регулирования порядка управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда.

Обновлённое положение упростит предоставление муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям. Теперь порядок предоставления регламентирован, а администрация Уфы сформирует и опубликует перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.

Также новый порядок позволит оказать содействие государственным учреждениям, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» на территории Уфы.

Автор:Сергей Николаев
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