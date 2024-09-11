В Уфе благоустроят участок «Уфимского ожерелья» до Висячего камня

Администрация Орджоникидзевского района заключит контракт на комплексное благоустройство тропы здоровья «Уфимское ожерелье» до Висячего камня.

Работы профинансирует бюджет города.

На данный момент проходят процедуры определения поставщика, которые завершатся 18 сентября. Благоустроить тропу здоровья должны до 15 ноября.

«Посмотрел, как в столице Башкортостана реализуется проект „Уфимское ожерелье“. Понравилось, очень достойно, — отметил в своем телеграм-канале летом прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров. — Это сеть парковых пространств, которые располагаются на территории шести районов Уфы — вдоль береговой линии так называемого Уфимского полуострова. Между собой они, словно бусины ожерелья, соединены пешеходной тропой. Эти территории город постепенно благоустраивает. А мы понемногу будем и дальше в этом помогать».

В мае этого года на маршруте «Уфимское ожерелье» начали соединять «Тропу Акбузата» и «Жемчужину Авроры», сообщал Башинформ.