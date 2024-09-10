Внесены изменения в документ о введении ЧС в Башкирии

Распоряжением Главы Башкирии внесены изменения в распоряжение от 22 августа 2024 года № РГ-427 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно внесенным изменениям, администрации муниципалитетов, совместно с руководителями сельхозпредприятий, могут до 9 сентября направить в республиканский минсельхоз документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели. Ранее был установлен срок до 5 сентября.

Ранее «Башинформ» рассказывал о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики.