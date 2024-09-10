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10 Сентября , 15:21

В Башкирии благодаря господдержке построят турбазу

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии построят базу отдыха «Деревня». Она расположится на площади 6 га. Реализация проекта займет 5 лет, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Сейчас здесь идет подготовка к подключению инженерных сетей и других коммуникаций. До конца 2029 года на базе отдыха планируется создание 100 эко-модульных домов, а также открытие ресторанов, спортивного комплекса, бассейна, термы, детских игровых пространств и прогулочных зон.

Компания, выступившая инвестором, получила в банке кредит в размере 45 млн рублей. Это стало возможным благодаря поручительству Гарантийного фонда республики, которое составило 22,5 млн рублей. Мера поддержки оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого находится под особым вниманием Главы Башкирии Радия Хабирова.

Между тем, до недавнего времени развитие туризма сдерживал недостаток средств размещения. В 2019 году Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на ненадлежащее состояние туристической инфраструктуры в республике.

«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования и т.д., ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время. Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть»,  - отметил Радий Хабиров. 

Сегодня можно сказать, что республике удалось совершить настоящий прорыв в развитии туристической отрасли. По итогам 2023 года турпоток в регион достиг 2,2 млн человек. Для сравнения, в 2018 году он составлял 1,169 млн человек. Развитию туризма способствует создание новых средств размещения туристов – гостиниц, туристических баз, кемпингов, глэмпингов. Республика успешно реализует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а развитие туристической инфраструктуры является в регионе одной из приоритетных задач.

Автор:Роман Якимчук
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