В Уфе из-за ремонтных работ без воды останутся десятки домов

11 сентября 2024 года в Уфе с 10.00 будет произведено плановое отключение холодного водоснабжения на сутки для переврезки вновь построенного водопровода. Отключение продлится до 9 часов 12 сентября.



Зоны отключения:

- ул. Пугачева: 33, 35, 35/1, 120/1, 21/а, 37/а;

- ул. Испытателей: 2, 2/1, 3; 5, 7, 9, 11, 13, 15;

- Кузнецовский затон: 22;

- пер. Альпийский: 1/1, 8,10,2,11;

- частные дома по ул. Пугачева: 19/а, 23, 27/а, 29/а, 31, 39, 39/1, 41, 41/б, 15/а, 15/г, 17, 17/ж, 19/ж, 18/ж, 27/жэ, 29/ж, 114, 118, 118/а;

- пер. Спасский: 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 8/а, 10;

- ул. Бородинская: 2, 2/а, 2/б, 2/в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

- ул. Армавирская: 14, 19, 17, 17/а, 13, 14, 61, 63, 67;

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.