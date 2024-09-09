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9 Сентября , 13:25

В России выпустят памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей

Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства». Одна из монет будет серебряной, ее номинал 3 рубля. Вторая монета будет изготовлена из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись «БАНК РОССИИ», номинал монеты «25 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.».

На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Тираж монеты — 50 тыс. штук.

Автор:Альфия Аглиуллина
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