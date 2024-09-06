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6 Сентября , 15:36

В Уфе завершается подготовка к отопительному сезону

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Антон Тристан представил отчет о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Он подчеркнул, что в настоящее время теплоснабжающие организации завершают работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Подготовка жилищного фонда к новому отопительному сезону продолжается. На сегодня проведена промывка более 92 многоквартирных домов, опрессовано более 90%. Оформлено 4432 акта готовности.

«Остаются последние дни для завершения всех регламентных работ и получения паспортов готовности потребителей. В связи с этим все участники процесса должны мобилизовать ресурсы и завершить работы в установленные нормативными документами сроки», – заявил Антон Тристан. 

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.

Автор:Сергей Николаев
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