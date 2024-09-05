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5 Сентября , 17:49

В городе Башкирии начался проект «Вольный берег»

В каждом муниципальном образовании Башкортостана ежегодно строятся, ремонтируются общественные пространства для жителей и гостей республики. Эти места притяжения людей формируют безопасную, комфортную среду, придают городам новый, современный облик.

На всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений в прошлом году город Баймак выиграл федеральный грант на реализацию проекта обустройства территории парка культуры и отдыха имени Салавата Юлаева «Вольный берег». Основная идея проекта – создание универсального и уютного пространства для семейного отдыха, в котором каждый сможет найти занятие по душе и почувствовать себя частью большого сообщества. «Вольный берег» — парк, где городской досуг баймакцев соприкасается с природным отдыхом. Территория будет состоять из нескольких зон. Проходя сквозь парк, посетитель перемещается из более активных зон в пространства для тихого отдыха и созерцания природы.

Работы планируется провести в два этапа и сдать объект в следующем году. Так, подрядная организация приступила к демонтажным и земляным мероприятиям весной этого года.  В настоящее время уже выполнены работы по установке бордюрного камня, фонтана, выемки грунта под тротуары, осуществили завоз щебня и строительного оборудования. В следующем году в парке обустроят спортивную зону с раздевалкой и туалетами, универсальную площадку для игры в хоккей и минифутбол, площадку для игры в стритбол, панна-футбол, смонтируют воздушный мост и пирс, появятся зоны отдыха с перголами, скейт-парк, вся территория парка будет засеяна газоном и кустарниками, также выполнят установку освещения и систем видеонаблюдения.

Ранее в Башкирии назвали лучшие муниципальные практики в сфере благоустройства.

Автор:Сергей Николаев
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