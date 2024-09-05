В Башкирии улучшат качество управления жильем

С 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон №662-ФЗ «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации». Он защищает жильцов от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Как сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, большой проблемой для многих жильцов были ситуации, когда их управляющая компания допускала неоднократные нарушения, а затем учредитель специально её банкротил, чтобы открыть новую УК. Она получала лицензию и опять брала в своё управление дома. Больше такая схема работать не будет. Учредители недобросовестных компаний в сфере ЖКХ не смогут под другой вывеской открыть аналогичную организацию.

По словам Ирины Головановой, это позволит избежать проблем, вытеснить с рынка недобросовестные УК и повысить качество предоставления услуг в сфере ЖКХ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается народный рейтинг компаний, управляющих жильем.