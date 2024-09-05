Башкирский молзавод отправил в КНР 74 тонны сухого молока

Молокоперерабатывающее предприятие Мелеуза с начала года отправило в Китай 73,8 тонны сухого молока, сообщили в Россельхознадзоре. Очередная, восьмая партия весом 19 тонн отправлена в конце августа.

Производитель молочной продукции прошел экспортную сертификацию и включен в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер». Сухое молоко проверено в лабораториях на соответствие требованием страны-импортёра, на партию продукции выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D в системе «Ecert» и ветеринарный сертификат.

В целом экспорт сухого молока соответствует объёмам 2023 года, когда в КНР было продано 100 тонн продукции, отметили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал, что в Сербию в этом году отправлено 38 тонн сыра.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.