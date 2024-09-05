Новости Башкортостана и Уфы
88.93
+0.32
98.07
+0.26
73.2
+0.48
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
5 Сентября , 09:52

Башкирский молзавод отправил в КНР 74 тонны сухого молока

Россельхозцентр по РБ
Фото:Россельхозцентр по РБ

Молокоперерабатывающее предприятие Мелеуза с начала года отправило в Китай 73,8 тонны сухого молока, сообщили в Россельхознадзоре. Очередная, восьмая партия весом 19 тонн отправлена в конце августа.

Производитель молочной продукции прошел экспортную сертификацию и включен в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер». Сухое молоко проверено в лабораториях на соответствие требованием страны-импортёра, на партию продукции выдан экспортный ветеринарный сертификат 5D в системе «Ecert» и ветеринарный сертификат.

В целом экспорт сухого молока соответствует объёмам 2023 года, когда в КНР было продано 100 тонн продукции, отметили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал, что в Сербию в этом году отправлено 38 тонн сыра.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru