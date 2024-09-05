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5 Сентября , 10:10

Башкирия экспортировала лесоматериалы в 12 стран

РСН по РБ
Фото:РСН по РБ

В январе – августе текущего года предприятия лесоперерабатывающего комплекса Башкирии экспортировали 50 215 кубометров пиломатериалов в 12 стран, следует из данных Россельхознадзора по РБ. Это доски брусья, круглый лес, изделия для мебельного производства. Продукцию закупили Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Все пиломатериалы прошли лабораторную проверку, подтвердившую отсутствие вредных организмов. 

За восемь месяцев прошлого года экспорт продукции лесопереработки составил 75 245 кубометров в 13 стран мира.

Как сообщал Башинформ, власти страны поставили задачу к 2030 году обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров как минимум на 70% по сравнению с 2020 годом. Это одна из целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 

Автор:Элина Ахметова
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